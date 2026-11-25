Haseke'de bomba yüklü motosiklet patladı, İç Güvenlik Güçleri soruşturma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye İhbariye televizyonunun aktardığına göre Haseke'nin Müşeyrife Mahallesi'nde bomba yüklü motosiklet patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi; İç Güvenlik Güçleri patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde bomba yüklü motosikletin patladığı bildirildi.
Suriye İhbariye televizyonunun haberine göre, Haseke'nin Müşeyrife Mahallesi'nde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti.
Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Olayın ardından İç Güvenlik Güçlerinin patlamayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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