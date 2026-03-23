Haseke\'de Sel Felaketi: 400 Ev Zarar Gördü

Suriye'nin Haseke ilinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 400 ev zarar gördü, 500 aile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Telhamis beldesinde, bayramın ikinci gününden itibaren artan sağanak yağışlar ve taşan dereler nedeniyle 400 ailenin evini su bastı.

Afetzedelerin büyük bölümü evlerini terk ederken eşyalarını dahi kurtaramadı ve birçok aile komşularına veya geçici barınma alanlarına sığındı.

Deyrizor Sivil Savunma Operasyonları Müdürü Usame Arabo AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük bünyesindeki ağır iş makineleri ve çok sayıda ekibin afet bölgesine sevk edildiğini söyledi.

Evlerin daha fazla zarar görmesini engellemeye çalıştıklarını kaydeden Arabo, sel sularının etkisini azaltmak için drenaj kanalları açıldığı ve toprak setler oluşturulduğunu ifade etti.

Arabo, sel nedeniyle yaklaşık 400 evin zarar gördüğünü, bu evlerin büyük kısmının kerpiç yapılar olduğu için zararın arttığını söyledi.

Selden zarar gören bölge sakini Vadha Ali, "Sadece üzerimizdeki kıyafetlerle çıkabildik. Evimiz tamamen yıkıldı ve yerle bir oldu. Zor bela çocuklarımız ile birlikte dışarı çıkabildik" dedi.

Devlet yetkililerinden yardım talep ederek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya seslenen Ali, "Tamamen mağdur olduk. Kimsemiz yok ve evlerimizi yeniden inşa edebilecek imkanımız da kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bölgede altyapının yetersizliği ve kerpiçten yapılmış evlerin dayanıksızlığının, felaketin boyutunu artırdığını ifade eden bir başka belde sakini Muhammed Hasan ise, "Böyle bir taşkın yaklaşık elli yıldır görülmemişti. Evlerimiz basit ve kerpiçten yapıldığı için saatler içinde birçoğu yıkıldı. Benim evim de şu anda yıkılma tehlikesi altında" dedi.

Ailelerin zaten temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun olduğunu belirten Hasan, "Aileler komşulara ve akrabalara sığındı. Çok sayıda aile ise yeni inşa edilmiş, kapısı ve penceresi olmayan bir camide kalıyor. Soğuk ve açlıkla mücadele ediyorlar."ifadelerini kullandı.

Yetkililerden ve insani yardım kuruluşlarından acil destek talep eden Hasan, "Telhamis beldesi afet bölgesine dönüştü." diye konuştu.