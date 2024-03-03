Hatay\'da 2 Araçta Gizlenmiş 620 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.