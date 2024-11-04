Hassa'da Seyir Halindeki Araçta Yangın

Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Girne Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AUT 370 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Aracını durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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