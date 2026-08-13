Hassas Atış Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika
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Hassas Atış Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hassas Atış Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Furkan Düzenli'nin öğrencisi, 110 metreden şişe arasındaki kağıdı başarıyla vurdu.

ERZURUM'da gazi polis memuru Furkan Düzenli'nin öğrencisinin gerçekleştirdiği 110 metrelik hassas atış, sosyal medyada ilgi gördü. Yapılan atışta üst üste konulan iki şişe arasına sıkıştırılan kağıt parçası başarıyla vuruldu.

Özel Harekat polisiyken gazi olan ve Gazi Sniper olarak tanınan Furkan Düzenli, Erzurum'da kendisine ait firmasında silahlar için optik cihazlar üretiyor, bir taraftan da atış eğitimi veriyor. Furkan Düzenli'nin bir öğrencisi, 110 metre mesafede 2 şişe arasına sıkıştırılmış kağıda ateş etti. Kağıt parçasının başarıyla vurulduğu atışla ilgili görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

HASSAS BİR ATIŞ

Furkan Düzenli, üst üste konulan iki şişe arasına sıkıştırılan kağıt parçasına yönelik hassas bir atış yapıldığını söyledi. Küçük bir hata payının dahi hedefi ıskalamaya yeteceğini anlatan Düzenli, "Sosyal medya kullanıcıları aksiyon içeren görüntüleri sevdiği için atış çok ilgi gördü. Öğrencim 110 metreden hassas bir atış gerçekleştirdi. İki şişe arasındaki kağıt parçasını hedef alan atışta 2 milimlik bir hata bile vuramamanıza sebep olabilir. Bu tarz atışlarımız çok oluyor. Bilinen bir şey söyleyeyim. Mesela bin metreden yumurta vurma atışımız oldu" dedi.

Atış denemelerinin devam edeceğini vurgulayan Furkan Düzenli, "500 metreden benim atışlarım var. Arabanın iki camını açıp, arabanın diğer tarafına bir şişe, bir hedef koyup, arabanın içinden çekirdeği geçirip diğer taraftaki hedefi vurmak gibi bir atış paylaşmıştım. Çok ilgi görmüştü" diye konuştu.

YÜZDE 90'I FİZİK, YÜZDE 1'İ YETENEK

Uzun mesafe atışlarında fizik, yetenek ve antrenman üçlüsünün şart olduğunu ifade eden düzenli, "Biz bu atışları yaparken, dünyanın dönüş etkisinden, rüzgarın esmesinden, çekirdeğin çıkış hızlarından, havanın kirliliğinden, enlemden, boylamdan, birçok şeyden veri almak zorunda kalıyoruz. Bu verileri düzgün bir şekilde uyguladığımız zaman sonuç alabiliyoruz. O yüzden bu işin yüzde 90'ı fizik, yüzde 1'i yetenek, yüzde 9'u da geriye kalan bunları uygulamak, antrenman" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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