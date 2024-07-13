Kayseri İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık operasyonlarına katılan hassas burunlu köpekler kaçakçılara geçit vermiyor.
Kaçakçılıkla mücadelede jandarma ekiplerinin en büyük yardımcılarından olan eğitimli köpekler, operasyonlarda etkin görev alıyor.
Son olarak Kayseri- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
Denetim Koordinasyon Müdürlüğü Yol Denetim ekipleriyle düzenlenen operasyonda 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
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