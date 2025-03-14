Hasta Buzağı Jandarmayla Eve Döndü

Hasta buzağısını kızakla getirdi, Jandarma kar motoruyla geri götürdü

ERZURUM - Erzurum'da hasta buzağısını kızakla şehir merkezine getiren çiftçi tedavi ettirdiği buzağını Jandarma kar üstü aracıyla evine götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Birye-Piri Kom'unda hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş bir hafta önce doğmuş olan ve hastalanan buzağısını veterinere götürmek amacıyla kızağa binerek Erzurum şehir merkezine geldi. Buzağıyı veterinerde muayene ve tedavi ettiren besici ardından Palandöken Dağı'nın eteklerinde bulunan ikametgahına kızak vasıtasıyla gidemedi. Vatandaş, Palandöken Kayak Merkezinde görev yapmakta olan Jandarma Arama Kurtarma timlerinden yardım isteyince timler, vatandaşı ve hasta buzağısını kar motoru ile güvenli bir şekilde ikametgahına ulaştırdı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, zor durumlarında yanlarında olmak için 7/24 görevlerinin başında olacakları belirtildi.