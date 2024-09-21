Hastane Güvenliği Altınları Sahibine Ulaştırdı

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Adana'daki bir hastanede hasta yakınının unuttuğu içinde altın bulunan çanta, güvenlik görevlisince sahibine teslim edildi.

Faize Dizman (62), Seyhan Devlet Hastanesine giderek burada tedavi gören bir yakınını ziyaret etti.

Daha sonra Dizman, ablasının doktorundan bilgi almak için odasına gitti. Görüşme sonrası odadan çıkan Dizman, cep telefonu ile oğlunun nişanı için aldığı 2 çift bilezik ve 10 yarım altının bulunduğu çantayı burada unuttu.

Doktorun durumu bildirdiği güvenlik görevlisi Sadi Işık, doktorun odasındaki çantayı incelediğinde içindeki altınları gördü.

Bunun üzerine Işık, çantadaki cep telefonundan Faize Dizman'ın damadına ulaşıp kayınvalidesinin hastaneye gelmesini sağladı.

Işık, hastanede buluştuğu Dizman'a içinde cep telefonu ve altınlarının bulunduğu çantasını teslim etti.

Hastane Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan, çantayı sahibine ulaşarak teslim eden güvenlik görevlisi Işık'a plaket verdi.

Sadi Işık, gazetecilere, görevini yaparak içinde altın bulunan çantayı sahibine teslim ettiğini söyledi.

Faize Dizman da altınlarının evde çalınmasından korktuğu için yanına aldığını ancak hastanede unuttuğunu belirterek, "Altınları bulup bana teslim ettiği için güvenlik görevlisine teşekkür ediyorum." dedi.