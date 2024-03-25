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Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde bugün öğle saatlerinden, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde ise akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.