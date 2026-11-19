Hatay Antakya'da sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGM'nin uyarısının ardından gece başlayan sağanak, sabah Hatay'ın Antakya ilçesinde etkisini artırdı. Yolların göle döndüğü ilçede ev ve iş yerlerini su bastı; su birikintilerinde mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar itfaiye ve iş makineleriyle kurtarıldı.
HATAY'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı. Antakya ilçesindeki bazı yollar göle dönerken, evleri ve iş yerlerini su bastı. Su birikintilerinde mahsur kalan bazı araçlar da arızalandı. Araçlarından çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve iş makineleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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