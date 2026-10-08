Hatay Antakya\'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, araçta hasar oluştu

Hatay Antakya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, araçta hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da Antakya-İskenderun kara yolunun Maraşboğazı mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünün ön kısmında yangın çıktı. İçinde yolcu bulunmayan aracı sürücü emniyet şeridine çekerek itfaiyeye bildirdi; itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.
Antakya- İskenderun kara yolunun Maraşboğazı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsünün ön kısmında yangın çıktı.
Şöfor içerisinde yolcu bulunmayan aracı emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.
Kaynak: AA
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