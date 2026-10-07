Hatay Arsuz\'da altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı

Hatay Arsuz'da altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arsuz'un Tülek Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi, göçük altında kalan işçi yaralı kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerince toprağın altından çıkarılan işçi, Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Tülek Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada alanda çalışan işçi A.A. göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan işçi yaralı olarak Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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