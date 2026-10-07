Hatay Arsuz\'da toprak kayması oldu, göçük altındaki işçiyi itfaiye kurtardı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi'nde meydana geldi. Altyapı çalışması için kazı yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bir işçinin göçük altında kaldığını fark edenlerin ihbarı üzere bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adı öğrenilemeyen işçi, itfaiye erlerinin çalışması sonucu göçükten sağ olarak çıkarıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.