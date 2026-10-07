Hatay Arsuz'da toprak kayması oldu, göçük altındaki işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Arsuz'da toprak kayması oldu, göçük altındaki işçiyi itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Arsuz\'da toprak kayması oldu, göçük altındaki işçiyi itfaiye kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Arsuz'da akşam saatlerinde altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi; göçük altında kalan işçi itfaiye ekiplerince sağ olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi'nde meydana geldi. Altyapı çalışması için kazı yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bir işçinin göçük altında kaldığını fark edenlerin ihbarı üzere bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adı öğrenilemeyen işçi, itfaiye erlerinin çalışması sonucu göçükten sağ olarak çıkarıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
İtfaiyeGüncelArsuzHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Bekir Bozdağ’ın yerine geçecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin’den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
19:10
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 21:13:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Hatay Arsuz'da toprak kayması oldu, göçük altındaki işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei