Hatay Büyükşehir Belediyesi 3 Bin 500 Metre Kaldırımı Yeniledi

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(HATAY) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, İskenderun Pac Meydanı, Prof. Muammer Aksoy Caddesi ve Tayfur Sökmen Bulvarı üzerinde başlatılan çalışmalar kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda kaldırımı yeniledi.

Hatay Büyükşehir, kentte ulaşımı daha modern hale getirmek ve yayaların konforunu artırmak için başlattığı yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın İskenderun Pac Meydanı, Prof. Muammer Aksoy Caddesi ve Tayfur Sökmen Bulvarı üzerinde yaptığı çalışmalarda 3 bin 500 metre uzunluğunda kaldırım yenilendi.

Ekipler refüjlerde bakım-onarım da yaparak, refüjleri daha estetik hale getirdi.