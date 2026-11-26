Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kasım ayındaki yağışlardan etkilenen ilçe sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 5 ve 20 Kasım'daki yağışlardan etkilenen Samandağ, Arsuz, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçe sahillerindeki atıkları topladı.

Kıyı şeridinde biriken plastikleri ve çöpleri toplayan ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.