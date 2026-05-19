Hatay'da 138 Metrekarelik Türk Bayrağı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da 138 Metrekarelik Türk Bayrağı Açıldı

Hatay\'da 138 Metrekarelik Türk Bayrağı Açıldı
19.05.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arsuz'da 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde 138 m²'lik Türk bayrağı denizde sergilendi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında denizde 138 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.

Sarı Zeybekler Derneği ve İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Topluluğu işbirliğinde Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte gençler, deniz yüzeyinde 138 metrekarelik Türk bayrağı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı Türk bayrağı taşıdı.

Sarı Zeybekler Derneği Başkanı Nevzat Kurt, AA muhabirine, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliğin gelenekselleştiğini dile getiren Kurt, "Güzel bir etkinlik oldu, bayrağı 40 genç açtı. 2023 yılında 123 metrekarelik Türk bayrağı açmıştık. Bugün ise 138 metrekarelik bayrak açıldı. Gururluyuz." dedi.

İskenderun ilçesinde de TCG Karpaz Gemisi ve TCSG 304 Sahil Güvenlik Botu ziyarete açıldı.

İskeleye demirleyen gemi ve botu gezen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 138 Metrekarelik Türk Bayrağı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır
Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor 'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK’nın gücüne güç kattı HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK'nın gücüne güç kattı
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:44
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:58
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 17:39:00. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da 138 Metrekarelik Türk Bayrağı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.