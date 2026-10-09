Hatay'da 169 kişinin öldüğü Emlakbank davasında sanıklar katılmadı, duruşma ertelendi - Son Dakika
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Hatay'da 169 kişinin öldüğü Emlakbank davasında sanıklar katılmadı, duruşma ertelendi

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Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 169 kişinin öldüğü Emlakbank 1. Etap Konutları davasında 1'i firari, 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar katılmadı, avukat beyanları alındı, mahkeme eksiklikler için duruşmayı erteledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari, 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken taraf avukatlarının bazıları salonda hazır bulundu.

Avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz sanıklar Erten E, Mehmet İhsan A. ve Mehmet Ö. ile firari Abdullah Aytaç K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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