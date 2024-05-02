Hatay\'da 21 yük konteyneri çalınması: 5 tutuklama

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Hatay'da 21 yük konteynerinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposundan 21 konteyner çalındı.

İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.