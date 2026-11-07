Hatay'da 4 ay süren hırsızlık takibinde 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı

Hatay'da 4 ay süren hırsızlık takibinde 18 zanlıdan 16'sı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da hırsızlık operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yaklaşık 3 milyon lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve çalıntı malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yaklaşık 3 milyon lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi, 18 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin bazı hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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