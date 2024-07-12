Hatay'da 4 firari hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, hırsızlık suçundan aranan A.A. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı, 4 hükümlü cezaevine gönderildi.
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