Hatay'da 5 hırsız tutuklandı

Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'ndeki 3 evden hırsızlık yapan H.Y, M.AK. ve G.Ç, polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında 2 tablet, altın kolye, güneş gözlüğü ve çanta ele geçirildi.
Dörtyol ilçesinde de 9 iş yerindeki hırsızlığa ilişkin şüpheliler Y.D. ve A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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