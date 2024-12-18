Hatay'da 5 hırsız tutuklandı

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Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'ndeki 3 evden hırsızlık yapan H.Y, M.AK. ve G.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 2 tablet, altın kolye, güneş gözlüğü ve çanta ele geçirildi.

Dörtyol ilçesinde de 9 iş yerindeki hırsızlığa ilişkin şüpheliler Y.D. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.