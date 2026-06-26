Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kaçakçı tutuklandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen otomobil ile taksiyi Antakya-Hassa kara yolunda durdurdu.
Araçlardaki 7 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan sürücülere çeşitli ihlaller nedeniyle 200 bin lira ceza uygulanırken, araçlar da trafikten menedildi.
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