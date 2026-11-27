Hatay'da 83 motosiklet tamir işletmesi denetlendi, 5 tamirciye işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 83 motosiklet tamir işletmesini denetledi. Denetimlerde 216 kişi GBT yöntemiyle sorgulandı, 296 motosiklet incelendi; ruhsat ve vergi levhası bulunmayan 5 tamirci hakkında idari işlem başlatıldı.
Hatay'da polis ekiplerince motosiklet tamircilerine yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki 83 motosiklet tamir işletmesini denetledi.
Denetimlerde 216 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulayan ekipler, 296 motosikleti inceledi.
Ekipler, ruhsat ve vergi levhası bulunmayan 5 tamirci hakkında idari işlem başlattı.
Kaynak: AA
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