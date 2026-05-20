Öğretmen Heimlich Manevrası ile Öğrencisini Kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenin, boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtarması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Şehit Atilla Kurt Ortaokulu'nda bir öğrencinin, teneffüste yediği poğaçanın parçası boğazına takıldı.
Bahçedeki öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Esra Çimen Öztürk, Heimlich manevrası uygulayarak yiyeceğin çıkarılmasını sağladı.
Öztürk'ün ilk yardım müdahalesi sayesinde çocuk rahat nefes aldı.
Olay okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
