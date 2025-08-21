Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.
Pirinçlik Mahallesi'nde denize giren 22 yaşındaki Y.E.İ, boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan genç, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı
