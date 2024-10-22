Hatay'da Camiler ve Kur'an Kursları Açıldı - Son Dakika
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Hatay'da Camiler ve Kur'an Kursları Açıldı

Hatay\'da Camiler ve Kur\'an Kursları Açıldı

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da 40 cami ve 9 Kur'an kursunun açılışını yaptı.

22.10.2024 17:30
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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem bölgesi Hatay'da hayırseverlerin de desteğiyle yapımı tamamlanan 40 cami ve 9 Kur'an kursunun açılışını yaptı, Müftü Ömer Faruk Bilgili Diyanet Gençlik Merkezi'nin temelini attı. Erbaş, "Camiler bir taraftan, minareler, binalar bir taraftan yapılıyor, Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla ne kadar iftihar etsek azdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi ziyaret için geldiği kentte ilk olarak Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) çalışmalarını inceleyen Erbaş, ardından Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Hayırseverlerin de desteğiyle tamamlanan 40 caminin açılışında konuşan Erbaş, depremde çok sayıda caminin yıkıldığını ve camilerden ezan sesinin gelmediğini hatırlattı. Erbaş, " Antakya'da vatandaşlarımızdan birisi evinin balkonuna çıktı ve oradan ezan okudu, gözyaşlarıyla seyretmiştik o haberi. Bir şehrin ezana ne kadar ihtiyacı olduğunu, o kardeşimizin balkonuna çıkarak okuduğu ezanla fark etmiştik. İşte bugün emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

'MİLLETİMİZİN DAYANIŞMASIYLA NE KADAR İFTİHAR ETSEK AZDIR'

Ali Erbaş, devletin büyük ve güçlü olduğunu belirterek, "Camiler bir taraftan, minareler, binalar bir taraftan yapılıyor, Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla ne kadar iftihar etsek azdır. İşte bizim milletimize yakışan da budur. Biz ilhamımızı Kur'an'dan, Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinden alırız. Kumbaralarında harçlıklarını toplayan çocuklarımızın medeniyetimizden, büyüklerinden öğrendiği o ruhla, o küçücük harçlıklarını bile deprem bölgelerine gönderdiklerine şahit olduk. Unutulmaz örnekler yaşadık. İlk saatlerden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımız dahil devletimizin bütün kurumları buralardaydı. 15 bin hocamız deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında oldular ve onların çocuklarına, gençlerine manevi destek verdiler. Camilerimizin dış kısmı, binalar, duvarları her şeyi yapıldı. Sadece ibadet için kullanmayacağız camilerimizi bir mektep olarak kullanacağız. Camiler medeniyet merkezlerimizdir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından camilerin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erbaş, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

KUR'AN KURSU AÇILIŞI YAPILDI, GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Hacı Naciye Alagöz 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen '9 Kur'an Kursunun Toplu Açılışı ve Müftü Ömer Faruk Bilgili Diyanet Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada da konuşan Erbaş, şunları söyledi:

"4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bir yılda 250 bin kadar çocuğumuz değerlerimizi öğreniyor. Hoca hanımlarımız çocuklarımıza anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Çocuk gelişim sertifikasına sahip ilahiyat fakültesi mezunu hoca hanımlar çocuklarımızı, değerlerimize en güzel şekilde uysunlar, onları öğrensinler düşüncesi içerisinde yetiştirmeye gayret ediyorlar. Hafızlık Kur'an kurslarımızda 85 bin kadar gencimiz hafızlık yapıyorlar. Yetişkinlere yönelik ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımıza 500 bin civarında vatandaşımız devam ediyor. O yüzden Kur'an kurslarımızın değeri çok önemli. Yıllık 1 milyon civarında öğrencimiz Kur'an kurslarımızdan istifade ediyor. Hele yaz Kur'an kurslarımızda 3 milyonu aşkın çocuğumuz, gencimiz, vatandaşımız kurslarımızdan istifade ediyor."

Kur'an kurslarının yapımında ve onarımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, konuşmasının ardından beraberindekilerle 9 Kur'an kursunun açılış kurdelesini kesti ve Müftü Ömer Faruk Bilgili Diyanet Gençlik Merkezi'nin butona basarak, temelini attı.

Ali Erbaş daha sonra açılışı yapılan Hacı Naciye Alagöz 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, burada öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: DHA

Ali Erbaş, Deprem, Eğitim, Güncel, Hatay, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Camiler ve Kur'an Kursları Açıldı - Son Dakika

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