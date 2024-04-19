Hatay\'da Denize Kıyısı Bulunan İlçelerde Temizlik Çalışması Gerçekleştirildi

Niğde'de 99 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Niğde'de yapılan bir operasyonda, bir kamyonda yapılan aramada 99 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonu gerçekleştiren polislere teşekkür ederek, il genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.