Hatay'da Dere Yatağına Düşen Otomobilde 1 Ölüm

OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ

Hatay'da dün gece etkili olan sağanak nedeniyle Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında yolda ilerleyen Nedim Habeşoğlu yönetimindeki 31 FH 207 plakalı otomobil, dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Habeşoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Habeşoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Haber-Kamera: Anıl ATAR-Yaşarcan SERİNTÜRK-Alican GÜMÜŞ/ HATAY,