Hatay'da Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı
Hatay'da Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı

17.05.2026 14:25
Reyhanlı'da döviz bürosu sahibi Surur Döner, saldırıya uğradı, güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde döviz bürosunda iş yeri sahibi Surur Döner'in silahlı saldırıya uğradığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Döner'in saldırganla boğuşarak tabancasını tuttuğu, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

Olay, 14 Mayıs'ta Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Döviz bürosuna gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla iş yeri sahibi Surur Döner'e ateş açtı. Bu sırada Döner, saldırgana müdahale etti. Saldırgan kaçarken, Döner, şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada iş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Döner'in saldırganla boğuşarak tabancasını tuttuğu, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlar yer aldı. Tarafları sakinleştirmek isteyen komşu esnafın boğuşma sırasında saldırganı, yanağından öpmesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
