Hatay'da enkazda kalan protezlerinin yerine Bedi Şen'e elektronik eller takıldı - Son Dakika
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Hatay'da enkazda kalan protezlerinin yerine Bedi Şen'e elektronik eller takıldı

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Hatay\'da enkazda kalan protezlerinin yerine Bedi Şen\'e elektronik eller takıldı
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Hatay'da iş kazasında iki elini ve sağ bacağını kaybeden 66 yaşındaki Bedi Şen'e, 6 Şubat depremlerinde enkazda kalan protezlerinin yerine elektronik eller takıldı. Yeni elleriyle yemeğini yiyip çay içebilen Şen, işlerinin yüzde 80'ini kendisi yapabildiğini söyledi.

Hatay'da iş kazasında iki elini ve sağ bacağını kaybeden Bedi Şen, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan protezlerinin yerine yapılan elektronik ellerine kavuştu.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şen, 2003'te kaynak ustasıyken yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak iki elini ve sağ bacağını kaybetti.

İki eli dirsekten, bacağı da diz altından ampute edilen Şen, malulen emekliye ayrılarak protezle yaşama tutundu.

Şen, yaklaşık 9 yıl önce çocukken geçirdiği havale sonucu sağ bacağında engel oluşan Bedia Şen ile hayatını birleştirdi.

Engellerini sevgiyle aşmaya çalışan ve birbirlerine destek olan Şen çifti, 6 Şubat 2023'teki depremlere Odabaşı Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.

Şen çifti, depremde yıkılan evlerinden sağ çıkmayı başarsa da Bedi Şen'e ait el protezleri enkazda kaldı.

Bu süreçte eşi kendisine el kol olan Bedi Şen, protez desteği için Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurdu.

Yaklaşık 1 ay önce merkezde Şen'e elektronik protez takıldı. Şen, protezler sayesinde yemeğini yiyip, çay içebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Yüzde 80 kendi işimi kendim yapıyorum"

Bedi Şen, AA muhabirine, merkez sayesinde yeni ellerine kavuştuğunu söyledi.

Yeni protezlerine alışma sürecinde olduğunu anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Artık normal işlerimi yapabiliyorum, yemeğimi yiyebiliyorum, çayımı içebiliyorum, geziyorum, yürüyorum yani yüzde 80 kendi işimi kendim yapıyorum. Bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Benim engelimi kendi karşılıyor, kendininkini ben karşılıyorum, her şey karşılıklı, hayat da müşterek, onun yapamadığını ben, benim yapamadığımı o yapıyor."

Bedia Şen (56) de çok sevdiği eşiyle birbirlerine hep destek olduklarını dile getirdi.

Fiziki engellerinin evliliklerinde hiçbir zaman sevgilerine engel olmadığını belirten Şen, "Engelimin zorluğu oluyor tabii ama inanın ki sevgi her şeye kadir, sevdikten sonra acı çeksen de tatlı yanları çok." dedi.

Eşi için de ortez desteği sağlanacak

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar da depremden sonra faaliyete giren Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde 1000'in üzerinde ücretsiz ortez-protez hizmeti verildiğini anlattı.

Bedi Şen'in çift taraflı kaybı olduğu için elektronik protezi uygun gördüklerini anlatan Tatar, Şen'in günlük fonksiyonlarını sürdürebildiğini ve zamanla daha iyi bir kullanıcı haline geleceğini dile getirdi.

Bedi-Bedia Şen çiftinin arasındaki enerjinin merkezdeki görevlileri olumlu yönde etkilediğini belirten Tatar, "Hanımefendi için de bir düşüncemiz var eğer kabul ettirebilirsek ona da bir ortez takviyemiz olacak. Tabii önce kendisinin istemesi lazım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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