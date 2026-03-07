Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. ile çeşitli suçlardan aranan Y.Ö. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi, şüpheli Y.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?