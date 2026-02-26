Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 32 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ve Yayladağı ilçelerinde şüphelendikleri araçları durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 32 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
