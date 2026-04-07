Hatay'da Hırsızlık Şüphesi: 2 Tutuklama

07.04.2026 10:39
Hatay'da dükkandan hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kamerası ile yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da bir dükkandan cep telefonu, tablet ve aksesuar çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert U'nun Alaaddin Mahallesi'ndeki iş yerinden 4 Nisan'da hırsızlık yaptıktan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için araştırmasını sürdürdü.

Dükkanın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, zanlıların U.Ö. ve A.Z. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde ele geçirilen çalıntı cep telefonu, tablet ve aksesuarlar sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen U.Ö. ve A.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Alaaddin Mahallesi'nde gece saatlerinde girdikleri dükkandan hırsızlık yapmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

