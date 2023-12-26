Antakya\'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarihi Uzun Çarşı'daki spor eşyaları satan işletmede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın diğer işletmelere sıçramadan söndürüldü.
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