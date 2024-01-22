 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'ın Kumlu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.İ.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada hırsızlıkta kullandığı tahmin edilen matkap, kaynak makinesi ve spiral ele geçirildi. H.İ.Y. adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Hatay\'ın Kumlu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
22.01.2024 - 19:01,
Abone Ol

Hatay'ın Kumlu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökçeoğlu Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.İ.Y. gözaltına alındı.

H.İ.Y'nin ikametinde yapılan aramada hırsızlık yaparken kullandığı tahmin edilen matkap, kaynak makinesi ve spiral ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kumlu, Hatay, Tutuklama, Hırsızlık, Adliye, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın Kumlu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:16:19. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'ın Kumlu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement