Hatay\'ın Kumlu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökçeoğlu Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.İ.Y. gözaltına alındı.

H.İ.Y'nin ikametinde yapılan aramada hırsızlık yaparken kullandığı tahmin edilen matkap, kaynak makinesi ve spiral ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.