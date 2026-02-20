Hatay'ın Altınözü ilçesinde, park halindeki araca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Yenişehir Mahallesi'nde park halindeki başka bir minibüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada park halindeki araca çarpan minibüsün sürücüsü ile yanındaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da minibüs kazası: 2 yaralı - Son Dakika
