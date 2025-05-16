Hatay'da Otomobil Kazası Güvenlik Kamerasında

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Kıcı Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın ardından otomobillerden biri devrildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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