Hatay'da Otomobil Kazası Güvenlik Kamerasında

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Kıcı Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobillerden biri devrildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.