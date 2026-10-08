Hatay'da şap hastalığı nedeniyle Üzümdalı Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

Hatay'da şap hastalığı nedeniyle Üzümdalı Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da bazı büyük ve küçükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandığını bildirdi. Bu nedenle Antakya ilçesindeki Üzümdalı Hayvan Pazarı tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Hatay'da bazı büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, Antakya ilçesindeki Üzümdalı Hayvan Pazarı'nın tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?