Hatay'da şap hastalığı nedeniyle Üzümdalı Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

Hatay'da bazı büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, Antakya ilçesindeki Üzümdalı Hayvan Pazarı'nın tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.