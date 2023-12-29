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Hatay'da Şehit ve Gazi Dernekleri Terör Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Hatay'da Şehit ve Gazi Dernekleri Terör Saldırılarını Protesto Etti

Hatay'da şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

Hatay\'da Şehit ve Gazi Dernekleri Terör Saldırılarını Protesto Etti
29.12.2023 - 20:32,
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Hatay'da şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen katılımcılar şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Türk Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilcisi Neşet Turhan, gazetecilere, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Saldırılar sonucu 12 Mehmetçiğin şehadet şerbetini içtiğini belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Bir vatan, 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş ve 12 yiğit, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok noktada ülkemiz, bayrağımız ve Türk milletinin huzur ve güven içerisinde yaşaması için canlarını, göz kırpmadan hiçe sayarak her türlü zor şartlarda görev yapan silah arkadaşlarımız, vatan size minnettardır."

Kaynak: AA
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