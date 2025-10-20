Hatay\'da Selde Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI
Hatay'ın Payas ilçesinde Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi sel nedeniyle suyla doldu. Akülü aracıyla alt geçitten geçen bir kadın, boğazına kadar gelen suda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kadını kurtardı.
