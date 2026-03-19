Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Suç Örgütü Operasyonu: 5 Tutuklama

19.03.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 'Daltonlar suç örgütü' adına para isteyip tehdit eden 5 kişi tutuklandı.

Hatay'da tehdit ettikleri kişilerden para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Daltonlar suç örgütü"nün adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden para istedikleri ve bir iş insanının okulunu kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, 15 Ocak'ta tutuklandı.

Zanlılara ait materyalde yapılan inceleme sonucu kimlikleri belirlenen diğer şüpheliler Y.N, A.A. ve D.V. de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ve D.V. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Hatay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 16:00:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.