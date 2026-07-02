Hatay'da Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Hatay'da Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama

02.07.2026 19:34
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Hatay'da yapılan operasyonda 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "şantaj", "tehdit yoluyla nitelikli yağma" ve 2025 yılında bir oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika

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