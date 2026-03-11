Hatay'da Suçlarla Mücadele Eğitimleri - Son Dakika
Hatay'da Suçlarla Mücadele Eğitimleri

11.03.2026 11:14
Hatay polisi, 268 bin kişiye ulaşarak gençleri suçlardan korumak için eğitimler düzenliyor.

Hatay'da polis ekipleri, başta uyuşturucu olmak üzere teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçebilmek için çeşitli bilgilendirme faaliyetleriyle son bir yılda 268 bin kişiye ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençleri uyuşturucu tacirlerinin etkilerinden ve çeşitli suçlara sürüklenmekten korumak, aileleri bilinçlendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çok sayıda eğitim programı düzenliyor.

Okullar, konteyner kentler, parklar ve alışveriş merkezlerinin yanı sıra üniversite yerleşkesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ekipler, başta çocuklar ve gençler olmak üzere ailelere bilgilendirmelerde bulunuyor.

Suç unsurlarının önüne geçmek için broşür de dağıtan ekipler, okul çevresi ve parklarda devriye geziyor.

Şüpheli buldukları kişilerin üst aramasını da yapan ekipler, uyuşturucu tacirlerinin gençlere ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

"Çocukların suç ve suç unsurlarından uzak tutulması önemli"

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte çocuk ve gençlere hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

Ekiplerin çocukların suça bulaşmamaları adına yoğun mesai harcadığını belirten Yılmaz, "Ailenin korunması önemli, çocukların suç ve suç unsurlarından uzak tutulması ayrıca önemli. Özellikle narkotik ve asayişe müessir suçlarla ilgili polis arkadaşlarımızın çok ciddi çalışmaları var. Sokakta olmaya, insanlara kısa zamanda ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Narkotik ekiplerinin, geçen yıl uygulama noktalarından konserlere, okullardan konferans salonlarına kadar birçok yerde yaklaşık 200 bin kişiye ulaştığını anlatan Yılmaz, suç unsurlarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Yılmaz, kentte diğer şubelerin de bilgilendirici çalışmalar kapsamında 68 bin kişiyle bir araya geldiğini belirtti.

Çocukları suçlardan uzak tutmak için ailenin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ailede bir sıkıntı olduğunda, çocuklarımızın bu sıkıntıyı öncelikle anne ve babalarına korkmadan, cesurca anlatmaları gerekir. Bu konuda anne-baba, çocuğa yaklaşımıyla onu sahiplenecek gerçek kişilerdir. Aileler de hiç korkmadan bizimle paylaşsın. Biz gizlilik kurallarına riayet ederek, onları deşifre etmeden, devletimizin bize vermiş olduğu yetki ve imkanları en iyi şekilde çocuklarımız ve ailelerimiz için kullanabiliriz."

