Hatay'da Türkiye-Özbekistan panelinde Rektör Eren ortak kültürü vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Türkiye-Özbekistan panelinde Rektör Eren ortak kültürü vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay\'da Türkiye-Özbekistan panelinde Rektör Eren ortak kültürü vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da HMKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye-Özbekistan panelinde kültürel değerler ele alındı. Rektör Prof. Dr. Veysel Eren, ortak tarihi ve köklü kültürü vurgulayarak ilim ve eğitimde ortak adımların akademiye yeni ufuklar açacağını belirtti.

Hatay'da düzenlenen "Tek Kök Tek Marifet: Türkiye Özbekistan Dostluk Köprüsü Paneli"nde iki ülke arasındaki kültürel değerler ele alındı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan panelde, Antakya Devlet Konservatuvarı sanatçıları müzik dinletisi sundu.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, açılış konuşmasında, Türkiye ve Özbekistan'ı ilim, kültür ve gönül bağlarıyla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ortak tarihi ve köklü kültürü vurgulamak için bir araya geldiklerini belirten Eren, "Bu buluşmanın ana teması olan tek kök ve tek marifet anlayışı, köklerimizin ne kadar derinlere indiğini ve ortak marifet anlayışımızın bizi gelecekte nasıl buluşturacağını simgelemektedir." dedi.

Eren, Türkiye ve Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığı her alanda derinleştirmeyi tarihi sorumluluk olarak gördüklerini, ilim ve eğitim yolunda atacakları her ortak adımın akademi dünyasında yeni ufuklar açacağını belirtti.

HMKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kürşat Türkan da Dr. Kemal Yavuz Ataman'ın kaleme aldığı "Benim Tanıdığım Özbekistan" adlı kitaba ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuşmanın ardından Rektör Eren'in moderatörlüğünde, Marifet Tergibatçıları Cemiyeti Başkanı Dr. Bahtiyor Husanov'un "Yeni Özbekistan: Reformlar, Yenilenme ve Modern Gelişme", Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Abduhalil Mavrulov'un "Kültürde Milli Ruh Meselesine Dair Bazı Düşünceler", Dr. Bekzod Abdirimov'un "Özbekistan-Türkiye: Tarihi Hafıza, Kültürel Ortaklık ve Stratejik İşbirliği", Prof. Dr. İlhom Suvonov'un "Marifet ve Talim-Özbekistan ve Türkiye Toplumlarını Buluşturan Köprü", Prof. Dr. Sayyora Tuychieva'nın "Edebiyat ve Sanat-Halkların Dostluğu ve Kültürel Diyalog Aracı" konulu sunumları ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.

Panelde, Özbekistanlı ses sanatçıları Aziz Rajabiy ve Adolat İsmailova da yer aldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatVeysel ErenÖzbekistanKonferansTürkiyeRektörKültürEğitimGüncelHataySanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 13:04:11. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Türkiye-Özbekistan panelinde Rektör Eren ortak kültürü vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei