Hatay'da üç ilçede düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 29 bin 400 makaron, 28 kilogram nargile tütünü, 46 elektronik sigara ve 4 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hatay'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 29 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 28 kilogram nargile tütünü, 46 elektronik sigara ve 4 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheliler M.A, F.Y, Y.A, M.A, A.S, S.U. ve N.R'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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