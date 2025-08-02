Hatay'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

02.08.2025 13:48
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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hatay'da 18 kilo esrar ve 3 ruhsatsız silah bulundu.

Hatay'da 18 kilo 100 gram esrar ve 3 ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir otomobili Altınözü ilçesinde durdurdu.

Araçtaki incelemede, 18 kilo 100 gram esrar, 3 ruhsatsız uzun namlulu silah ve 6 şarjör bulan ekipler, sürücü M.A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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