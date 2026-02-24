Hatay\'da Yangın: 1 Yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Subaşı Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İkamette dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
