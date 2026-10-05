Hatay\'da Yeşilay 1000 civarı rehber öğretmene bağımlılık eğitimi verecek

Hatay'da Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele eğitimi verilen rehber öğretmenler, zararlı alışkanlıklardan uzak durma yöntemlerini öğrenci ve velilere aktaracak.

Yeşilay Hatay Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" kapsamında rehber öğretmenlere yönelik eğitim çalışması başlatıldı.

Okullarda haftada 3 gün düzenlenen eğitime, 25'er kişilik gruplar halinde rehber öğretmenler katılıyor.

Yeşilay'ın 15 kişilik uzman ekibince verilen eğitimde, alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin bilgilendirme yapılıyor.

Projeye katılan öğretmenlerin, edindikleri bilgileri eğitim ve öğretim yılı boyunca dersler, seminerler ve toplantılarda öğrenci ve velilere aktarması planlanıyor.

Kentteki tüm rehber öğretmenler katılacak

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, AA muhabirine, projenin öğretmen ve öğrencilere faydalı olacağını söyledi.

Rehber öğretmenlerle başlayan sürecin öğrenci velilerine uzanacağını dile getiren Tüysüz, "1000 civarında rehber öğretmenimiz var. Hepsini bu eğitimden geçireceğiz. Rehber öğretmenlerimiz daha sonra da okullarda bu işin eğitimini uygulayıcı olarak devam ettirecek." dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin de rehber öğretmenlere formatör eğitimi verildiğini belirtti.

Öğretmenlerin, aldıkları eğitimle "Yeşilay gönüllüsü" haline geldiğini anlatan Bilgin, "Hedefimiz eğitim ve öğretim yılında il genelinde 23 bin öğretmen, 400 bin öğrenci ve 150 bine yakın veliye ulaşmak." diye konuştu.

Rehber öğretmenlerden Nilgün Coşkun, ilk kez bu kadar kapsamlı bağımlılıkla mücadele eğitimine katıldığını vurgulayarak, "Çağımızın içerisinde bulunduğu bu girdapta bağımlılıklarla ilgili bilgi ve deneyim kazandım. Aldığım bilgilerle hem kendi aileme hem de öğrencilerime çok faydalı olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Onur Ünalan da öğretmen ve öğrencilere desteklerinden dolayı Yeşilay'a teşekkür etti.