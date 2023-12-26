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Hatay'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 1993 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hatay'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 1993 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'da jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışının önüne geçmek amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 1993 litre sahte içki, 1250 litre fermente edilmiş üzüm posası ve 1238 paket tatlandırıcı ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay\'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 1993 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
26.12.2023 - 12:43,
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Hatay'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 1993 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışının önüne geçmek amacıyla il genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 1993 litre sahte içki, 1250 litre fermente edilmiş üzüm posası ve 1238 paket tatlandırıcı ele geçirildi.

Jandarma, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 1993 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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