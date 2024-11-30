Hatay'da zarar verilen şehit anıtını jandarma ekipleri yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da zarar verilen şehit anıtını jandarma ekipleri yeniledi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün zarar verilen anıtı, jandarma ekiplerince yenilendi.

30.11.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün zarar verilen anıtı, jandarma ekiplerince yenilendi.

Özsoğuksu Mahallesi'nde yaşayan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.

Şehidin aile evinin önüne 4 yıl önce yapılan, isminin ve fotoğrafının yer aldığı hatıra anıtına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Anne Hatice Küçük'ün üzüntüsünü sosyal medyadan gören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı, zarar verilen anıtı yeniden düzenledi.

Küçük, oğlunun anıtına zarar verilmesi üzerine jandarma ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.

Jandarma ekiplerinin olaya hassasiyetle yaklaştıklarını anlatan Küçük, "Jandarma ekipleri seferber oldu, çok çabaladılar, beni yalnız bırakmadılar. Bana Ömer'imin görevini gördüler. Ne zaman çağırsam yanıma yetişirler. Olay sonrasında da çağırdım geldiler ve yetiştiler. Onlara defalarca, binlerce kez teşekkür ediyorum." dedi.

Anıta zarar verilmesi dolayısıyla çok üzgün olduğunu kaydeden Küçük, anıtı yeniden düzenleyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ömer Küçük, Kırıkhan, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Piyade, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da zarar verilen şehit anıtını jandarma ekipleri yeniledi - Son Dakika


18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
17:05 Krizler ardı ardına geliyor Savaşın etkileri günden güne büyüyor Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor
16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
22:05 Antalyaspor, Sivasspor’u sahasında 2-1 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
21:54 Tahir Elçi’nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak Tahir Elçi'nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak
21:42 Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
21:23 AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 19:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da zarar verilen şehit anıtını jandarma ekipleri yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.